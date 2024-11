Em 2024, o Grupo RBS deu visibilidade aos desafios para a reconstrução do Rio Grande do Sul e também celebrou cada avanço da retomada. É com esse espírito de união e renovação, que tanto tem marcado a vida dos gaúchos, que a RBS lançou, nesta terça-feira (26), a sua tradicional campanha de fim de ano com o conceito “O futuro é feito de vida”.