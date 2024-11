Pri Helena celebra chance de viver Cacá em "Volta por Cima": "Essa personagem tinha que ser minha"

O ano de 2024 ficará marcado na trajetória de Pri Helena. Depois de participar da segunda temporada da série Os Outros, no Globoplay, a atriz de 32 anos faz sua estreia em novelas como a Carla, ou Cacá, de Volta por Cima. Não bastasse tudo isso, circulou pelos tapetes vermelhos internacionais para apresentar o longa Ainda Estou Aqui, no qual interpreta Zezé, empregada de Eunice (Fernanda Torres) e Rubens Paiva (Selton Mello). Nos próximos capítulos da trama das sete, Cacá vai incomodar bastante o casal Jão (Fabrício Boliveira) e Madá (Jéssica Ellen), ao revelar que está grávida do rapaz. Em bate-papo, a mineira de Juiz de Fora conta como surgiu a chance de estar na trama, revela se já viveu situações parecidas com as de sua personagem e até dá um conselho para Cacá: “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, gata!”