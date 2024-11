Juliana Alves celebra sua personagem em "Volta por Cima": "Todo mundo conhece alguma Cida"

Batalhadora, mãe solo, mulher preta de origem humilde, Cida, personagem de Juliana Alves em Volta por Cima, é a personificação da mulher brasileira. Em um país com mais da metade dos lares chefiados por mulheres, personagens como esta são fundamentais para que o público se identifique e se inspire. Com 20 anos de carreira, Juliana celebra o atual momento da teledramaturgia, com maior representatividade e oportunidades, mas ressalta que ainda há um caminho longo pela frente. Confira o bate-papo com a atriz.