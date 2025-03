Um dos participantes do BBB 25 será enviado para a vitrine do Seu Fifi nesta quinta-feira (13). Uma enquete realizada por GZH indica quem da casa tem mais chances de ser escolhido para a dinâmica.

A pessoa selecionada para ir à vitrine poderá receber mensagens enviadas pelo público. O brother ou sister, escolhido por votação no gshow, deixará a sede do BBB 25 e será deslocado até o Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.