Vitrine do Seu Fifi vai balançar o jogo do "BBB 25"? Assista

Na noite desta terça-feira (11), Tadeu Schmidt anunciou uma novidade no BBB 25: a Vitrine do Seu Fifi. A dinâmica inédita será tema do episódio desta quarta-feira (12) do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do reality show. O programa é transmitido ao vivo, ao meio-dia, no YouTube e em GZH (assista na tela acima).

Por votação no site do Gshow, um participante será escolhido para ficar durante um tempo em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde receberá fofocas reveladas pelo público, que poderá visitar o local.

O brother escolhido vai deixar a casa na quinta-feira (13) e ainda terá o benefício de retornar ao jogo com imunidade.

A Vitrine do Seu Fifi promete esquentar o clima da casa após o fim do principal enredo do programa até agora. A saída de Thamiris, com 61,73% dos votos, acaba com o embate com Vitória Strada, que vem despontando como uma das protagonistas da edição.