A Sessão da Tarde desta terça-feira (26) exibe O Grande Dave (2008). Com uma história que mistura humor e ficção científica, a produção dirigida por Brian Robbins acompanha Dave, uma nave espacial em formato humano comandada por alienígenas em miniatura. O longa, que conta com Eddie Murphy, Elizabeth Banks e Gabrielle Union no elenco, será exibido às 15h25min, após a novela Cabocla, na RBS TV.