Após frigoríficos brasileiros pararem de abastecer lojas do grupo Carrefour Brasil, o Carrefour França divulgou, nesta terça-feira (26), nota à imprensa para "esclarecer as discordâncias" causadas pelo comunicado de Alexandre Bompard, CEO do grupo Carrefour, afirmando que a rede varejista se comprometeria a não comercializar carnes provenientes do Mercosul (veja a nota na íntegra abaixo).