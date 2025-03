Casa RBS na Expodireto recebe Feitech Talks sobre o futuro do agronegócio

Painel destacou alternativas de inovação, tecnologia, eficiência e sustentabilidade. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em contagem regressiva para a Feira Regional de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) de Passo Fundo, a Casa RBS abriu as portas para o Feitech Talks na manhã desta quarta-feira (12). Com a temática “O futuro do agro”, o painel realizado na Expodireto discutiu inovação, tecnologia, eficiência e sustentabilidade no setor.

A mediação do debate foi feita pela secretária de Inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen, e pela gestora estratégica de Agronegócio e conselheira da Cotrijal, Fabiana Venzon. Ambas destacaram a evolução constante do setor e como a inovação é chave para um futuro mais produtivo e competitivo.

— O painel da Feitech, nesse momento da Expodireto Cotrijal, é muito importante pra que a gente possa demonstrar que a inovação não está só na questão tecnológica, mas faz parte de todos os setores, inclusive do agro — afirmou Bárbara Fritzen.

Já Fabiana Venzon pontuou a relevância do espaço de debate dentro da feira, salientando a importância econômica do agronegócio para o Rio Grande do Sul e para o Brasil (veja abaixo).

4ª Feitech

Com o objetivo de fomentar negócios, apresentar tendências do setor e conectar profissionais em um ambiente dinâmico e colaborativo, a 4ª edição da Feitech acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro. O Talks realizado na Casa RBS foi uma primeira edição do projeto, explica o presidente da feira, Marcelo Batezin:

— É para conversarmos sobre as novidades e as soluções que o agro e a tecnologia trazem para o Rio Grande do Sul e os produtores gaúchos.

A Feitech é promovida pela Associação Comercial e Industria (Acisa) de Passo Fundo, com parceria do Grupo RBS. O presidente da entidade, Evandro Silva ressaltou o papel dessa colaboração:

— O Grupo RBS nos acolhe e nós trazemos informações sobre inovação e tecnologia, que é transversal, muito ativa dentro do agronegócio.

Casa RBS

Espaço traz novidades na 25ª edição da Expodireto. Luis Iarcheski / Agencia RBS

Voltada ao debate, a Casa RBS é um espaço institucional onde os visitantes acompanham programas de rádio e TV, além de poderem interagir com comunicadores. Com um espaço exclusivo e cobertura integrada, o Grupo RBS reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

Até sexta-feira (14), serão transmitidos diretamente do local os programas Gaúcha Atualidade e Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, além do Hashtag ATL e ATL Hits, da Atlântida.