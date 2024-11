Na quarta-feira (20), um comunicado de Alexandre Bompard, CEO do grupo Carrefour, nas redes sociais, gerou grande polêmica no Brasil. No texto, o executivo afirmou que a rede varejista se comprometeria, a partir daquela data, a não comercializar carnes provenientes do Mercosul, bloco composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, independentemente dos “preços e quantidades de carne” ofertados por esses países.