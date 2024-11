Câmara dos Deputados Notícia

PF indicia Van Hattem após críticas a delegado que conduz investigações contra Bolsonaro

Fábio Schor comanda inquéritos do caso da fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e a apuração sobre uma suposta trama golpista. Parlamentar usou a tribuna para acusá-lo de elaborar "relatórios fraudulentos"

26/11/2024 - 09h40min Atualizada em 26/11/2024 - 14h28min