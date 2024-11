Quais seriam os núcleos do plano de golpe de Estado investigado pela PF; veja em infográfico

A Polícia Federal concluiu, na quinta-feira (21), a investigação sobre uma organização criminosa que teria atuado de forma coordenada, em 2022, para dar um golpe de Estado e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O relatório final do inquérito foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.