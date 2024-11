Dos 37 indiciados pela PF por tramar golpe de Estado, 25 são militares

Poucas vezes na história do país tantos servidores das Forças Armadas foram investigados por crimes que atentam contra a pátria. Dos 37 indiciados pela Polícia Federal (PF) por preparar golpe de Estado entre 2022 e 2023, 25 são militares (da ativa ou da reserva). Desses, 24 são oriundos do Exército, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus ex-ministros da Defesa Walter Braga Netto e Paulo César Nogueira de Oliveira. Também é apontado como conspirador antidemocrático o almirante Almir Garnier dos Santos, ex-comandante da Marinha. Eles foram responsabilizados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.