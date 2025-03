Em ação contra guerra de facções, policiais homenageiam colega morto

Foi um choque para colegas da Polícia Civil e até da BM e da Polícia Penal, onde ele tinha bom trânsito. Em investigações de homicídios até que Saraiva não tinha muito tempo, dois anos, mas era veterano na profissão. Só com a equipe do delegado Mário Souza, diretor do departamento, ele trabalhou 13 anos, sobretudo no Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Esteve também em serviços menos movimentados, dentro do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM).