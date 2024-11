A Capela A do Memorial São José, em Caxias do Sul, já havia recebido quase 30 coroas de flores em homenagem ao escritor José Clemente Pozenato, cujo corpo é velado no local nesta terça-feira. O autor de "O Quatrilho" (1985) faleceu na noite de segunda-feira, aos 86 anos, no Hospital da Unimed, devido a complicações de um procedimento cardíaco.