Um dos principais intelectuais do Estado, José Clemente Pozenato morreu no início da noite desta segunda-feira (25), em Caxias do Sul, aos 86 anos. Natural de São Francisco de Paula, o escritor, professor e tradutor escreveu obras emblemáticas como O Quatrilho, adaptada ao cinema com direção de Fábio Barreto e que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro em 1996.