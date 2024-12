Em três dias

Conflitos após eleições deixam pelo menos 125 mortos em Moçambique, diz ONG

Onda de distúrbios se iniciou na segunda-feira, após a confirmação da vitória do candidato do partido governista no pleito de outubro pelo Conselho Constitucional do país

26/12/2024 - 14h05min Atualizada em 27/12/2024 - 08h02min