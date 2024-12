Câmara de Vereadores lança revista e documentário sobre a história de Caxias do Sul

Evento de lançamento será no estacionamento da Câmara. Em caso de chuva, sessão ocorre no plenário. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A história de Caxias do Sul, a partir da diversidade étnica, da economia e do desenvolvimento do município, foi transformada na revista e no documentário chamado Nossa Caxias, a serem lançados nesta segunda-feira (16), às 19h, na Câmara de Vereadores. O evento ocorre em formato de cinema ao ar livre, com entrada gratuita.

A iniciativa é do parlamento municipal e a produção envolveu servidores e estagiários. O conteúdo conta com reportagens especiais em mais de 70 páginas.

Os conteúdos seguem uma narrativa dividida em três etapas:

Vivemos Caxias do Sul: aborda a diversidade étnica que envolve a cidade;

Uma Caxias de Muitas Mãos: trata do desenvolvimento e da economia do município;

Nossa Caxias te Abraça: um convite a descobrir as belezas do segundo maior município do Estado.

No documentário de 30 minutos, produzido pela TV Câmara Caxias, as narrativas complementam o conteúdo do livro, contando desde o início da história do município até a contemporaneidade, destacando leis e contribuições legislativas a esse desenvolvimento.

— O que a comunidade terá acesso é fruto do trabalho de um time dedicado de servidores e estagiários — antecipa o Chefe da Assessoria de Comunicação do Parlamento, Marcelo de Gregori.

A publicação impressa e digital tem projeto editorial da jornalista Vania Marta Espeiorin e do relações-públicas Marcelo de Gregori.

O evento de lançamento terá apoio do Sesc Caxias do Sul, em uma sessão de cinema ao ar livre. Haverá cadeiras à disposição, mas a comunidade é convidada a levar sua cadeira de praia. Em caso de chuva, o evento será realizado no plenário da Câmara.