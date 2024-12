Aniversário de Gramado tem show gratuito do humorista Paulinho Mixaria nesta terça-feira

A programação alusiva aos 70 anos de emancipação política de Gramado segue até o dia 17, com atrações que valorizam a história, as tradições e a cultura do município, incluindo show com artistas locais, homenagens e a reinauguração do Museu Estação Férrea Várzea Grande. A comemoração da data ocorre oficialmente neste domingo (15).

Nesta terça-feira (10), a programação conta com show gratuito do humorista gramadense Paulinho Mixaria, a partir das 19h, no Auditório Hortênsias do Expogramado. Para finalizar as atividades comemorativas, no dia 17, haverá uma homenagem à Gramado na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.