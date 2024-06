Ainda mais conectada com um consumo de notícias diversificado e instantâneo, GZH chega em nova versão, de olho no futuro do jornalismo, com protagonismo de conteúdos de notícias e esportes em vídeo, ao vivo e multiplataforma. Ganham ainda mais visibilidade em ambiente digital as marcas Zero Hora e Gaúcha, produtoras desses conteúdos, bem como Pioneiro e GZH Passo Fundo.