Com maior presença das marcas Gaúcha e Zero Hora, nova versão de GZH é lançada nesta sexta-feira

A partir da noite desta sexta-feira (21), os gaúchos vão contar com uma forma aprimorada de buscar informação com credibilidade no ambiente digital. Às 22h, entrará no ar a nova versão de GZH, com inovações que incluem um protagonismo maior da programação da Gaúcha e do conteúdo de Zero Hora, maior oferta de vídeos (incluindo os programas ao vivo da rádio e novidades exclusivas para o ambiente online) e uma facilidade ainda maior para acessar as informações de jornalismo e esporte feitos com foco no público do Rio Grande do Sul.