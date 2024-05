O anúncio das linhas de crédito com juro baixo para grandes empresas atingidas pela enchente será na segunda-feira (27), quando o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, virá a Caxias do Sul. A garantia de que agora saem os financiamentos é do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta. A cidade da Serra também sofreu com a chuvarada e é um dos maiores polos empresariais do Estado.