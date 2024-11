"A grande expansão se dá para o Interior", diz diretor da Panvel sobre abertura de farmácias em 2024 e 2025

Dono de farmácias, laboratório e distribuidora de medicamentos, o Grupo Panvel registrou lucro líquido de R$ 37,3 milhões no terceiro trimestre, alta de 36,9% sobre o mesmo período do ano passado. O resultado vem bem, depois do trimestre impactado pela enchente, que também influenciou os negócios da empresa, que tem sede em Eldorado do Sul, município duramente atingido. Abaixo, confira trecho da entrevista do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, com o diretor de Relações com Investidores, Antônio Napp, e assista à íntegra acima.