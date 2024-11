Principal jogador do Barcelona. Camisa 10 da Seleção nas costas. Golaço de falta. Gaúcho. Se fossem dicas de um jogo de adivinhação, talvez você chutasse que o personagem com estas características é Ronaldinho Gaúcho. Também poderia ser, mas trata-se de Raphael Dias Belloli, o Raphinha, autor de um baita gol de falta nesta quinta-feira (14). Apesar da beleza, o lance não foi suficiente para evitar o empate em 1 a 1 do Brasil com a Venezuela, em Mantuín.