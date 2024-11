Seleção Brasileira anima, preocupa e irrita num mesmo jogo

Empatar com a Venezuela já foi vexatório. Hoje não é mais. Ninguém venceu os venezuelanos na casa deles nestas Eliminatórias. Não seria o time irregular do Brasil que o faria. Só que a equipe de Dorival Júnior fez por merecer uma vitória em Maturín. Há algo a lamentar profundamente com o empate? Nada. Foi a Canarinho a maior responsável por esta igualdade, e a volta precisa ser de boca calada, pianinho.