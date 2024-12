Grêmio corre risco de perder uma joia da base que não foi aproveitada

Jefinho deve voltar a jogar apenas em abril ou maio do ano que vem. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

O final de ano tem marcado a busca de jovens pelo técnico Renato Portaluppi. No grupo principal do Grêmio já são nomes familiares os de Alysson Edward, 18 anos, e Gabriel Mec e Thiaguinho ambos de 16, todos considerados "joias da base". Recentemente, na última data-FIFA, o treinador chamou outros 10 atletas da equipe sub-20 para treinarem no CT Luiz Carvalho. Nesta lista, porém, ainda não está um nome que desde muito cedo é apontado como "futuro craque" por quem trabalha no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul: Jefinho.

Jéferson Forneck completará 18 anos no próximo dia 14 e teve um ano praticamente perdido em 2024. Num jogo-treino da categoria sub-20, ainda em 2023, ele fraturou a mandíbula em dois lugares após ser agredido com uma cotovelada pelo jogador Tairone (34), do Santa Cruz. Com isso, o jovem não participou da Taça São Paulo de Futebol Júnior, retornando aos gramados apenas para o Campeonato Brasileiro da categoria. No início de maio veio mais uma lesão, bem mais grave. No jogo contra o Atlético MG, Jefinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e encerrou sua temporada, sendo submetido a uma cirurgia e passando para o longo período de recuperação que ainda não terminou.

Cumprindo todas as etapas definidas pelo departamento médico, Jefinho deve voltar a jogar apenas em abril ou maio de 2025. O detalhe é que o contrato do jogador se encerra no final do próximo ano. Se não acontecer uma renovação, em julho haverá a possibilidade da assinatura de um pré-contrato com outro clube. Eis, então, um impasse à vista. O Grêmio foi responsável pela formação e deu toda a assistência ao atleta na recuperação e nada aproveitou de seu futebol. O jogador tem excelentes referências no próprio clube e já foi sondado por outras equipes.

Em 2023, quando tinha 16 anos, Jefinho foi chamado por Renato Portaluppi para treinar com a equipe principal. O treinador gostou muito da técnica do jovem meia que foi chamado três vezes para seleções brasileiras de base. Houve, porém, um reparo do técnico que devolveu o garoto para a base para que fosse feito um trabalho de reforço físico. Hoje o atleta já apresenta uma situação melhor neste sentido, já que fez atividades no período da recuperação. Resta saber como será a retomada, dentro e fora de campo.