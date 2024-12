O favoritismo do Inter contra o Botafogo campeão da Libertadores

Os colorados têm satisfação e gratidão a mostrar em casa para a torcida. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Era um sonho, e bem distante, os colorados acreditarem num sprint final no Brasileirão capaz de levar o Inter ao título. A ilusão se desfez com a derrota para o Flamengo, mas o campeonato não terminou, seja por isto ou pela garantia na fase de grupos da Libertadores 2025. Há dinheiro em jogo ainda para o clube e a possibilidade de um jogo de grande dimensão nesta quarta (4) no Beira-Rio.

Estará em Porto Alegre o Botafogo, o "Glorioso" campeão da Libertadores, pensando em até dar a volta olímpica no Beira-Rio como campeão brasileiro. Não se trata do Inter aumentar sua motivação em função do adversário por questão de orgulho ou capricho. Os colorados têm satisfação e gratidão a mostrar em casa para a torcida. E há até uma condição mais favorável, um certo favoritismo, dos colorados diante dos botafoguenses.

Por mais que o jogo contra o Flamengo e a viagem ao Maracanã tenham desgastado o Inter, a jornada que terminou com festa por certo trouxe mais prejuízos físicos ao Botafogo. Além disto, a concentração dos cariocas não tem como ser a mesma de um jogo decisivo, com um atleta a menos e que terminou numa descarga festiva de adrenalina que durou mais de 24 horas.

Voltar ao estado em que se encontravam no Monumental de Nuñez é praticamente impossível, quatro dias depois, para os comandados de Arthur Jorge. O time de Roger Machado obrigatoriamente estará mais inteiro e, conhecendo o treinador, proibido de pensar no final do campeonato ou nas férias.