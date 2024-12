Com uma mudança certa e duas dúvidas, Inter inicia preparação para o duelo contra o Botafogo

Colombiano tem retorno garantido na partida contra o Botafogo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (2), no CT Parque Gigante, o elenco colorado iniciou a preparação para o duelo diante do Botafogo, na quarta-feira (4), no Beira-Rio. O trabalho com bola foi para os reservas e para os que não atuaram os 90 minutos na derrota para o Flamengo.

Os jogadores que atuaram durante toda a partida disputada no Maracanã, realizaram um trabalho regenerativo mais leve. O zagueiro Vitão, que sentiu um desconforto muscular no último domingo (1°), é dúvida para o compromisso diante do líder do Brasileirão. Clayton Sampaio é opção para o setor.

Quem participou da atividade comandada pelo técnico Roger Machado foi Borré. O colombiano cumpriu suspensão na última rodada. Com isso, Valencia voltará ao banco de reservas. Não se pode descartar uma mudança no meio-campo, o volante Rômulo pode retornar ao time titular na vaga de Fernando ou Thiago Maia, este último desfalcará a equipe nos últimos jogos do ano por questões pessoais.

— O Rômulo vem entrando bem, diante das ausências, tanto na primeira quanto na segunda função. Com o ingresso dele no segundo tempo (contra o Flamengo), a equipe ficou mais encaixada, possibilitando vencer os duelos individuais e roubadas de bola — elogiou o treinador após o jogo contra os cariocas.

Um provável time do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando e Thiago Maia (Rômulo); Alan Patrick, Tabata e Wesley; Borré.

Roger tem apenas mais uma atividade para confirmar o time que estará em campo contra o Botafogo. O último treino está marcada para as 15h30min desta terça-feira (3).

Inter e Botafogo se enfrentam na quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 37ª rodada do Brasileirão. O Colorado não tem mais chances de título.