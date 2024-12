Fica uma grande incógnita no Inter de Roger

Repetiu-se o que havia acontecido no Maracanã contra o Flamengo. O Inter não se entregou, jogou até melhor do que no domingo (1º), não desvirtuou suas qualidades técnico-táticas, pressionou, concluiu, teve volume, mas perdeu, desta vez em casa. É difícil condenar o desempenho diante do Botafogo, mas é obrigatório fazer a soma dos pontos não conquistados nas duas últimas rodadas.