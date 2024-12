Cadeirante é preso por importunação sexual no Beira-Rio em jogo entre Inter e Botafogo

Beira-Rio foi palco de Inter e Botafogo pela 37ª rodada do Brasileirão na noite desta quarta-feira.

Um homem de 50 anos foi preso durante o jogo entre Inter e Botafogo na noite desta quarta-feira (4) no Beira-Rio, em Porto Alegre, por importunação sexual . O indivíduo, que é cadeirante e possui antecedentes criminais, teria retirado o órgão genital para fora da calça e se masturbado em frente a três mulheres que trabalhavam em guichê para troca de voucher.

Segundo o registro da 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP), o crime aconteceu em frente ao portão seis do estádio , por volta das 21h30min.

Natural de Santa Maria, ele não tem metade de uma das pernas e deveria estar em prisão domiciliar , de acordo com Nahan. Agora, foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.