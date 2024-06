Um projeto de R$ 100 milhões idealizado pelo Sebrae do Rio Grande do Sul pretende ajudar a reerguer 11,5 mil negócios atingidos pela enchente. Será disponibilizada consultoria e, um toque especial, reembolso de R$ 3 mil a R$ 15 mil dos gastos que o pequeno empresário tiver para reconstruir sua operação. O diretor-superintendente em exercício do Sebrae RS, Ariel Berti, explicou o Sebraetec Supera ao podcast Nossa Economia, de GZH. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra da entrevista, na qual ele também responde a dúvidas de empreendedores.