O 13º do INSS já foi antecipado e não há previsão de um "14º salário"

Assim como ocorre desde 2020, ano de início da pandemia, o Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) também antecipou o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas em 2024. Ou seja, o valor já foi depositado no primeiro semestre, lembra a coluna para quem esqueceu. Agora, somente estão recebendo os beneficiários novos, que entraram depois para a Previdência Social. Nestes casos, o pagamento é proporcional.

Outro esclarecimento: não há previsão alguma para pagamento de um "14º salário" ou de uma "folha extra de 13º salário". As informações que circulam em redes sociais e em mensagens de vídeo não são verdadeiras. Até há projetos de lei no Congresso pedindo a criação destes benefícios, mas não avançam há anos e dificilmente teriam espaço agora, com o corte de gastos em forte discussão no país.