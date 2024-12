Identificada motociclista morta em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Foi identificada como Suzete dos Santos Pinheiro , de 51 anos, a motociclista que morreu em um acidente de trânsito na BR-470 no fim da tarde de segunda-feira (16) em Bento Gonçalves. Ela pilotava uma motocicleta CB 250 e a colisão envolveu um Toyota Corolla.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 216 da rodovia federal, em frente a uma loja de pneus. O Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, que também prestou o atendimento, foi chamado por volta de 18h. Segundo os bombeiros, a morte da motociclista foi constatada no local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).