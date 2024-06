A rede de supermercados mais atingida pela enchente na região metropolitana de Porto Alegre foi a Unisuper. Das suas 22 unidades, oito ficaram alagadas, sendo seis em Canoas. Além disso, duas na zona norte de Porto Alegre foram saqueadas. A empresa também teve perdas grandes no centro de distribuição, que fica no bairro Navegantes, na Capital. Doze caminhões com mercadorias ficaram submersos, o que dificulta o abastecimento das lojas abertas.