As empresas precisarão cadastrar seus CNPJs e seus trabalhadores para usufruir do programa de manutenção de emprego e renda anunciado pelo presidente Lula em visita ao Vale do Taquari. A adesão poderá ser feita após a medida provisória ser publicada, diz o superintendente regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Segundo ele, será exigido um documento de compromisso dos empresários de que os postos de trabalho serão mantidos por quatro meses e de que seguem valendo convenções coletivas das categorias já adotadas.