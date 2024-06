Uma das medidas mais procuradas e acertadas nas crises - da pandemia à atual enchente no Rio Grande do Sul - é dar fôlego aos pequenos negócios. Os empreendedores podem não empregar individualmente centenas ou milhares de pessoas, mas, juntos, movimentam muito mais postos de trabalho e pulverizam a economia de forma saudável. A principal ferramenta para isso tem sido o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Só que o recurso se esgota rapidamente. Banco do Brasil e Banrisul já informam que a modalidade com o juro mais baixo, por contar com subvenção do governo federal, acabou. Tem ainda alguma coisa na Caixa Econômica Federal. Sicredi está recebendo um valor alto nesta semana para repassar. Sicoob fecha a lista de instituições financeiras autorizadas.