Pronampe da enchente com juro baixo já está esgotado no Banrisul

Mesmo antes de o dinheiro ser liberado pelo governo federal para o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) com juro reduzido, o Banrisul já está com todo o seu montante comprometido e, portanto, esgotado. O banco estatal gaúcho recebeu apenas R$ 30 milhões para a subvenção, que garante a taxa baixa de 4% ao ano para emprestar a pequenos negócios. É menos de um terço do que a instituição financeira havia solicitado ao Ministério da Fazenda, o que frustrou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.