Em um momento de insegurança quanto aos planos das empresas para o Rio Grande do Sul, uma segurança vem da gigante da celulose CMPC, que garantiu a continuidade do seu investimento de R$ 25 bilhões, o maior da história do Estado. A informação foi dada pela direção da empresa chilena em reunião com o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, na tarde desta segunda-feira (17).