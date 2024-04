Está no forno um novo grande investimento da chilena CMPC no Rio Grande do Sul. A ideia é fazer um complexo concentrado em Barra do Ribeiro, que reunirá indústria para produção de celulose, expansão da cadeia florestal e infraestrutura logística. Os números que circulam são impressionantes, a começar pelo investimento que pode chegar a US$ 5,1 bilhões, ou seja, mais do que R$ 25 bilhões.