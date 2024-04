Empresa de Garibaldi, o Frigorífico Nicolini conseguiu reduzir a R$ 79 milhões a dívida tributária com a União que, consolidada agora, seria de R$ 290 milhões. Ou seja, um corte de 73% no valor. Em 2021, havia sido acertado para que ficasse em R$ 142 milhões, dos quais 36 parcelas foram pagas. Agora, em nova negociação, diminuiu mais ainda. O prazo é de 60 dias para débitos previdenciários e 120 dias para os demais.