Construir uma parceria entre Brasil e Alemanha em projetos para o futuro da mobilidade é uma das intenções aqui na feira de Hannover, na Alemanha, do pesquisador associado do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Sensoriamento no Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Pereira. São seis iniciativas, sendo uma delas com verba de 27 milhões de euros. O objetivo é desenvolver software e hardware para sistemas automotivos que integrem serviços do veículo.