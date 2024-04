Dentro da discussão sobre o rumo da energia no mundo — tema da feira industrial de Hannover —, entra a reflexão sobre o futuro dos combustíveis que serão usados nos carros, caminhões, ônibus etc. Após participar do Fórum Brasil-Alemanha, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, conversou com a coluna. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna, onde também está disponível o comentário sobre o assunto no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.