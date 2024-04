Energia é a bola da vez aqui na Hannover Messe. Para o Rio Grande do Sul vir a produzir hidrogênio verde, vai ter que destravar a energia eólica. Para que projetos de parques novos saiam do papel, é preciso ter financiamento mais atrativo. O Nordeste tem, com um fundo de dinheiro subsidiado. Questionado sobre isso aqui na Alemanha, o governador Eduardo Leite se mostrou bem ciente da situação de que o Estado está sem o incentivo correto.