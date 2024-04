Nada foi mais citado na abertura oficial da feira de Hannover do que a energia. O insumo é, hoje, o grande dilema da economia europeia, especialmente da Alemanha. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, chegou a se temer escassez para abastecer de empresas a residências no inverno, considerando o bloqueio russo do gasoduto. Isso não ocorreu porque os alemães retrocederam ao retomar o uso de carvão por mais um tempo e por importar petróleo e gás da Noruega, país que, exatamente por esse suporte na hora do sufoco, é o parceiro do evento neste ano.