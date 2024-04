Será difícil, mas não é impossível o governo gaúcho vir a propor uma alíquota menor no projeto para aumentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Foi essa a sinalização do governador Eduardo Leite aqui em Hannover, na Alemanha, ao ser questionado sobre o apoio que o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, disse à coluna que daria à elevação para 18%, um percentual intermediário. Lembrando: hoje está em 17%, o governador propôs 19,5% e desistiu por falta de apoio na Assembleia e a proposta de agora é de 19%, com previsão de ser votada em 14 de maio.