O empresariado gaúcho entrou dividido na nova fase da discussão sobre aumentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Um grupo de 24 associações cedeu à pressão e está propondo a volta do Plano A, que é subir a alíquota geral do tributo. Elas são, principalmente, do setor primário - como carne e leite -, transportes e construção pesada, mais sensíveis ao corte dos incentivos fiscais, que era o Plano B e cujos decretos têm previsão de entrar em vigor no dia 1º. A surpresa foi o apoio da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), que vinha em campanha forte contra a elevação da carga tributária. Na reunião, o documento foi lido pelo presidente da Cotrijal, Nei Mânica.