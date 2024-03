Como os sinais mostravam, o Plano A do governo gaúcho voltou à mesa de negociação para aumentar a arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em substituição ao Plano B. Para que o leitor lembre, a primeira proposta do governador Eduardo Leite, em novembro passado, era elevar a alíquota geral do Estado de 17% para 19,5%. O setor empresarial pressionou a Assembleia Legislativa. Sentindo que o projeto não passaria, o governo o retirou tarde da noite do dia anterior à votação.