Boletim Salariômetro, da Fipe. O reajuste mediano de fevereiro ficou em 5,0%, 1,2 ponto acima do INPC acumulado de 3,8%. No Rio Grande do Sul também. Foi o 15º mês consecutivo com reajuste real positivo. Isso não ocorria desde julho de 2018. O INPC previsto para os próximos 12 meses está abaixo de 4,0%, indicando espaço para a continuidade de reajustes reais positivos. O piso mediano de fevereiro ficou em R$ 1.488, 5,4% acima do salário mínimo.