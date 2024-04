Foi anulada pela Justiça a venda do Beneficência Portuguesa, um dos mais antigos e tradicionais hospitais de Porto Alegre. Os nove blocos e um estacionamento em uma área de 12 mil metros quadrados foram arrematados pela AFC Holding S/A, de Minas Gerais, por R$ 41 milhões há cerca de dois anos. A administração judicial, porém, alegou vícios e nulidades, que provocam prejuízo aos credores. Foi apresentada no processo uma avaliação de R$ 70 milhões do complexo.