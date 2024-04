A alta do dólar e do petróleo se acelerou com o agravamento do conflito no Oriente Médio e com a revisão das metas fiscais pelo governo brasileiro. Isso pode provocar inflação e travar o corte do juro pelo Banco Central, o que era a aposta para a economia melhorar em 2024. Confira abaixo trechos da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o economista Celson Plácido, da Warren Brasil, e ouça a íntegra no final da coluna.