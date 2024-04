A exportação gaúcha caiu mais de 17% no primeiro trimestre, com queda nas compras pela China, Estados Unidos e Argentina. Ou seja, os três principais destinos. Recomeça, então, a provocação para procurar novos destinos. Entre eles, a Índia é a sugestão. A coluna aproveitou para abordar essa possibilidade na entrevista do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha, com o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Giovani Baggio. Confia trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.